El Lollapalooza arrasó con todo y los fanáticos agotaron la preventa de Early Birds en menos de 24 horas

Venta de early birds para el Lollapalooza.

A lo largo de su historia, los escenarios de Lollapalooza Argentina han sido testigos de la presencia de figuras internacionales de la talla de Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd y Drake, por nombrar algunos. La lista es extensa y abarca géneros y estilos musicales variados, lo que contribuye a la diversidad que caracteriza al festival.

También han pasado por Lollapalooza nombres como SZA, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Hozier, Limp Bizkit, Rosalía, Feid, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Noel Gallagher's High Flying Birds y Liam Gallagher. Esta impresionante lista de artistas de primer nivel es un testimonio de la relevancia y el alcance internacional que ha alcanzado el festival en nuestro país.