El cantante argentino de trap volvió a revolucionar la web con la promoción de su última canción. Los usuarios lo defenestraron por el contenido del mismo.

Fiel a su costumbre de desafiar los límites, Dillom estrenó este jueves 6 de noviembre su nuevo tema, “Rojo Profundo”, y la controversia fue inmediata. El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip que, en línea con la estética provocadora del artista, ya está generando polémica.

El escándalo se centra en una impactante escena adelantada por el propio músico: Dillom aparece completamente desnudo frente a un espejo, filmando un gesto explícito de masturbaci**. La secuencia, que forma parte del clip oficial ya disponible en YouTube, sacudió las redes sociales.

El video que causó disgusto Embed - El explícito video de Dillom en una situación íntima que provocó repudio en redes sociales: "Que asco" Apenas minutos después del adelanto, los usuarios se dividieron drásticamente. Mientras un sector criticó el contenido por considerarlo innecesariamente explícito o provocador, gran parte de sus seguidores elogió la audacia artística y la crudeza de la propuesta visual.

La gran mayoría de los comentarios cuestionaron al intérprete: "Estos pibes los siguen los nenes.... es terrible lo que muestran", "Tremendo ejemplo para la juventud!!! decadente y satánico", "No dillom esa carta no tenías que jugar", "Que asco el gordo deforme este".

Dylan León Masa ha estado constantemente rodeado de controversias. Dentro de las polémicas protagonizaciones, resuena la vez que fue denunciado por una frase dirigida al entonces ministro Luis Caputo durante un show: “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”.