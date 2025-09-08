El actor compartió un emocionante escrito para recordar a Blanca Vicuña en un día más que especial para toda la familia.

El ocho de septiembre, pero del año 2012, la vida de Benjamín Vicuña y de Carolina Pampita Ardohain cambiaría por completo. Es que ese día, anunciaban la triste muerte de la pequeña Blanca Vicuña, de tan solo seis años por neumonía hemorrágica.

Como en cada aniversario, el actor le dedica un tierno posteo a su hija y en esta ocasión compartió un sentido texto que fue acompañado por un video conmovedor: "Blanca... Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje".

"El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento", expresó en otra parte del emocionante escrito recordando a su pequeño gran amor que partió de manera temprana.

Video: Benjamín Vicuña recordó a Blanca Vicuña El desgarrador escrito de Benjamín Vicuña para recordar a Blanca: "Sigo leyendo señales"

También, dejó en claro que "sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí. A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños".