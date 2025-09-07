El crudo relato de Lissa Vera sobre su paso por Bandana que sorprendió a todos: "Corría peligro"

Durante su visita al programa Almorzando con Juana, Lissa Vera revivió uno de los episodios más duros de su vida profesional: un intento de secuestro ocurrido en 2003 que, según la cantante, fue uno de los factores que impulsó a Bandana a bajar su actividad y, finalmente, a poner punto final a la banda por un tiempo.

“Nos habían pasado muchas cosas personales a cada una. A mí me intentaron secuestrar en mi barrio y ahí llegó la realidad”, contó Vera en el programa, en un relato que rememoró la cara más peligrosa y menos glamorosa de la fama. Sobre el episodio puntual dijo: “ Fue en 2003 … empecé a ver la cara negativa de la fama, que no era todo tan lindo, que corría peligro yo, mis hermanas, mi mamá y mi papá. Fue muy fuerte para mí todo eso”.

Según la propia artista, las consecuencias fueron profundas y personales: además del miedo y la necesidad de alejarse del barrio, Vera aseguró que su familia tomó decisiones radicales. Sus padres llegaron a irse del país con sus hermanos y la situación terminó “quemándole la cabeza” a su entorno.

En el programa también se refirió al impacto económico del episodio: en entrevistas anteriores la cantante había dicho que perdió sus ahorros de la época de Bandana tras verse obligada a “borrarse” de su barrio por seguridad.

La agrupación surgió a partir del reality Popstars en 2001 y se consolidó como uno de los fenómenos pop más grandes de principios de la década, con giras multitudinarias, películas y una intensa exposición mediática. El vértigo del momento y las presiones asociadas al estrellato, que Vera señala ahora como parte del conjunto de circunstancias que llevaron al grupo a frenar actividades, ya habían sido comentadas por las integrantes en distintas entrevistas y retrospectivas.

Para finalizar el relato, Chichilo Viale acotó una frase con la que la mesa estuvo de acuerdo: "Hay que saber manejarla, es como la droga, si vos la sabés manejar y seguis siendo vos el que fuiste toda tu vida sigue siendo igual. El tema son los de afuera, el que te idolatra y te pone en un pedestal que genera peligros".