El cantante de A-ha hizo una devastadora revelación sobre su salud

Además, en el anuncio compartido por A-ha, explicaron que para paliar el avance del Parkinson, Morten Harket fue sometido a una intervención neuroquirúrgica en la que se le implantaron electrodos en la parte profunda del hemisferio izquierdo del cerebro. “El procedimiento tuvo el efecto deseado: al llegar los impulsos eléctricos correctos al cerebro de Morten, muchos de sus síntomas físicos prácticamente desaparecieron. En diciembre de 2024, se sometió a un procedimiento similar en el hemisferio derecho del cerebro, que también resultó exitoso”, remarcaron.

Ten years ago this summer, @mortenharket's 'Brother' tour was in full swing. Great memories! Who saw him live that year These pictures are from his July 7, 2014 show at Shepherd's Bush Empire in London, taken by .jpg El catante de A-ha atraviesa desde hace un tiempo un tratamiento para paliar el avance del Parkinson. Instagram @officialaha / Samantha Carey

En tanto que sobre el tratamiento para luchar contra el Parkinson, aseguraron que el cantante de A-ha procuró que las intervenciones tengan el menor impacto sobre su rango vocal. “Lograr esos momentos de escalofríos en las voces de Take On Me, Scoundrel Days, Summer Moved On y Stay On These Roads es casi una proeza tanto física como artística”, señalaron.

Por último, el líder de A-ha se sinceró sobre la posibilidad de cantar en la actualidad. “La verdad es que no lo sé. No tengo ganas de cantar, y para mí eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro", reconoció.