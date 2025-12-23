Eduardo Feinmann increpó a Cristina Fernández de Kirchner y destapó su doble vara: "¡Atorranta, delincuentona!"

El conductor arremetió contra la expresidenta tras su reciente operación en una clínica privada, y no dudó en tildarla de "hippie con OSDE".

Este lunes, Eduardo Feinmann estalló contra Cristina Fernández de Kirchner por su reciente operación en una clínica privada. El conductor compartió un archivo de un discurso de 2012 de la expresidenta, enfatizando la importancia de que los funcionarios se atiendan en hospitales públicos, y fulminó a la líder peronista por su doble vara.

Como es sabido, Fernández de Kirchner está internada en el Sanatorio Otamendi, donde fue intervenida tras sufrir un cuadro de apendicitis con peritonitis. "La señora tuvo una indisposición, le dolía la panza, entonces determinaron internarla", comenzó Feinmann. Mientras que el médico y exministro de Salud bonaerense Claudio Zin, completó en la mesa de A24: "Fueron dos médicos a examinarla, tuvieron la sospecha diagnóstica de una apendicitis y una reacción peritonial, que después se confirmó a medias, decidieron hacerle más estudios y derivarla a un establecimiento que es el Otamendi".

Entonces, el periodista remarcó respecto al lugar de internación de Cristina Fernández de Kirchner: "Establecimiento privado, uno de los mejores sanatorios que tiene este país, con los mejores médicos privados de este país. La señora no eligió el hospital público, ¿viste que el Estado te cuida? 'Bueno, que cuide a otro, a mí no, yo voy al privado', dice ella".

Eduardo Feinmann estalló contra Cristina Fernández de Kirchner Eduardo Feinmann increpó a Cristina Fernández de Kirchner En un tono más crispado, Eduardo Feinmann acusó: "La señora no va ni en pedo a un hospital público". Acto seguido, el comunicador compartió el mencionado video de archivo, en el que la expresidenta señalaba que Néstor Kirchner se operó en dos oportunidades en un hospital público de Río Gallegos, Santa Cruz. "Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos, lo demás es puro cuento", había postulado Cristina Fernández de Kirchner en 2012.

Tras el clip en cuestión, Feinmann increpó a la exfuncionaria: "¿Por qué no fuiste al hospital público? Atorranta, delincuente. ¿Por qué no fuiste ahí? ¡Delincuente!". Por su parte, Zin agregó: "Cuando Néstor Kirchner fue presidente, se hizo preparar un piso entero en el Hospital Argerich, y ese piso quedó bloqueado durante años, sólo para él y equipado con lo último... Tiempo más tarde, las autoridades del hospital y de la Ciudad de Buenos Aires decidieron tomar ese piso y convertirlo en internación para todo el mundo".