A sus 21 años, la modelo brasileña e hija de Xuxa, Sasha Meneghel, tiene al mundo sorprendido con su belleza. La joven, estudiante de moda e influencer, tiene 7.1 millones de seguidores en Instagram y cada tanto los deslumbra con algún video. Y tiene fanáticos de todas las edades: los que la descubren ahora, los que lo hicieron hacen un par de años, cuando comenzó con el mundo de la moda o los que la conocen desde que nació, siendo la hija de la entonces “reina de los bajitos”. Claro que hoy Sasha está convertida en una mujer desenfadada y súpersexy. Lejos quedó la niñita rubia que cautivaba a todos en brazos de su famosa mamá.

Nacida en 1998, la joven, que con su 1,74 de estatura supo ser jugadora de vóley del club Flamengo de Río de Janiero decidió impulsar su carrera como modelo y desde 2016 es estudiante de moda en el Parsons The New School for Design, de Nueva York (Estados Unidos). De a poco, Meneghel fue olvidándose de su bajo perfil y se abrió a la vista pública. Hoy en día, sus seguidores en las redes sociales la acompañan paso a paso en cada evento de su vida.

La joven influencer es hija del matrimonio de Xuxa con el actor, modelo y empresario Luciano Szafir, con quien comparte dos medios hermanos: David y Mikael.

Ella se alejó de su país natal, Brasil, para mudarse a Manhatan (Estados Unidos) donde actualmente continúa estudiando para profundizar su presencia en el mundo de la moda. Antes, era una adolescente tímida y escapaba a las cámaras. Sin embargo, en 2016, fue a estudiar moda a Nueva York y muy pronto estuvo dispuesta a hacer su vida más pública. Más allá de estudiar, Sasha modela y ya sobresalió en gran número de campañas publicitarias.

En las redes sociales, la joven muestra cuáles son sus actividades diarias, entre las que destaca hacer deporte. El surf y la gimnasia olímpica también están en la lista de sus habilidades. Y, claro, también postea fotos con su novio, un joven brasileño llamado Bruno Montaleone, que estudia música en la Starling Academy of Music y que trabaja como modelo.

