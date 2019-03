Es tal el amor que Xuxa siente por sus mascotas que el reciente fallecimiento de su perrito la tiene sin consuelo, sobre todo porque nada hacía prever que podía tener ese final.

Lo cierto es que la popular conductora brasileña había llevado a su mascota a un control en la veterinaria, donde le practicaron una resonancia para revisarle su columna.

Sin embargo, lo que aparentaba ser sólo un simple chequeo de rutina terminó de la peor manera, ya que al parecer un exceso en la dosis de anestesia terminó provocándole la muerte.

"¿Qué voy a hacer sin ese rabo que parecía que iba a quebrarse cada vez que me veía?, ¿qué hago sin tu cuerpo pegado al mío? Nadie me dará más besos, amorcito de pelos. Que alguien me diga que esto es mentira, por favor", escribió en sus redes, sin poder contener su dolor.

Además, la también empresaria compartió el video del perrito antes de hacerse el estudio, donde se lo veía radiante y sin signos a la vista de tener ningún problema de salud.

"Esta imagen es de mi hijo de pelos antes de hacerse la resonancia. Estaba bien. Infelizmente tengo que aceptar que tuvo 'un problema inesperado', porque así fue como los veterinarios me lo dijeron sin aceptar que hubo un error médico, y no me lo traerán de vuelta", sentenció, apuntando contra los profesionales que lo atendieron.

"El médico no lo traerá de vuelta, entonces es con mucho dolor en mi corazón que le digo a todas las personas que entienden que un sercito que vino al mundo para dormir a mi lado, para estar feliz cada vez que me veía, que se comunicaba con sonrisas de lado al verme, que besaba siempre, que quería demostrar que me amaba y agradecía por estar a su lado se fue … Sé que unos van a decir era sólo un perro … en verdad, verdad pura era un hijo que me me dejó muy temprano … no estaba enfermo y por eso me duele más en saber que nunca más sentiré su olor, sus besos", expresó la artista en su cuenta de Instagram.