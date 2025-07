Ángel de Brito realizó una picante pregunta: ¿Sos celoso?, a lo que Leuco respondió dubitativo que no: "No soy celoso como pareja, lo normal. No soy tan celoso y si me agarra, no lo comunico ".

La pregunta fue conectada con los rumores que en su momento salieron a flote sobre el supuesto romance de Sofía con Marcos Ginocchio (exganador de Gran Hermano), y Diego no dudó en aclarar el tema: "Ya estábamos separados".

Con respecto a los encuentros posteriores a la separación, el conductor expresó que no le pesó hacerlo ni decirlo a la prensa en aquel entonces: "'¿Se ven?, si'. No me parece raro ni distinto a lo que le pasa a cualquier pareja".

Diego Leuco rompió el silencio sobre Sofía Martínez y habló de su vínculo: "Nos costó mucho dejar de..."

Luego, Leuco confesó que la ruptura no se dio por terceros, ni por algo que particular: "No hubo un motivo. Simplemente se fue disolviendo, apagando y quizás esperabas cosas que ocurrieran y no fue así".