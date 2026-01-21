Diego Gareca destapó la verdad sobre la presentación de Bandana en la Vendimia

En los últimos días, explotó la noticia del deseo de Bandana de formar parte de la celebración de Vendimia 2026 en Mendoza. Ante la viralización de comentarios por parte de diversas integrantes de la banda pop, Diego Gareca, el subsecretario de Cultura, habló en MDZ Radio para aclarar la situación ante el deseo de participar de Virginia Da Cuhna, la cantante que vive actualmente en la provincia.

portada bandana (1) Bandana quiere estar en la Fiesta de la Vendimia. Archivo Esto se debe a que, anteriormente, Da Cuhna le confesó a una periodista de MDZ Show: "Yo dije que es mi sueño cantar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en Vendimia". Sin embargo, al no recibir respuesta inmediata desde Cultura, se le consultó al subsecretario en la radio.

"Desconozco del tema, lo vi en los medios. Nosotros no hemos hablado ni conozco a nadie de Bandana", dejó en claro Gareca ante la consulta de la posible participación de la banda.

gareca vendimia bandana portada La palabra de Gareca sobre la posibilidad de Bandana en Vendimia Archivo Asimismo, sumó que "los artistas que nosotros queremos, que nos parecen importantes para las fiestas, los llamamos nosotros", dejando en claro que la falta de comunicación puede deberse a una no negociación con la banda dosmilera.

Las palabras de Lourdes Fernández que ilusionaron a las fans de Bandana Todo comenzó con algunos detalles brindados por Lourdes Fernández en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM). En medio de una charla sobre los shows que tienen planeados el 6 y 7 de marzo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, la cantante dijo: “Y estamos viendo porque el 8 me parece que estamos en la Vendimia pero todavía...".