Bandana se postula para cantar en la Vendimia de Mendoza: la palabra exclusiva de Virginia Da Cunha

En exclusiva con MDZ Show, Virginia de Bandana habló sobre las negociaciones para participar en la Vendimia 2026 de Mendoza.

A poco más de un mes, en Mendoza ya se palpita Vendimia como cada comienzo de año. En esta ocasión, el show y la música no pasará desapercibida en la única repetición que el gran evento de la vitivinicultura tiene en la provincia porque Bandana, una de las bandas más recordadas de la cultura nacional, tiene todas las ilusiones puestas en participar.

bandana ¿Vendrá Bandana a la Vendimia? Archivo Este 2026 tiene marcado el 7 de marzo como el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia y el domingo 8 de marzo como la primera y única repetición para esta ocasión. Como es de costumbre, el segundo día permite que aquellos que no hayan podido asistir el primer día puedan hacerlo al finalizar la semana y con el plus de la presencia de un gran artista o banda que otorga su show en el Teatro Griego Frank Romero Day.

virginia y lourdes portada bandana Lourdes y Virginia hablaron de la Vendimia 2026. Instagram En las últimas horas, la banda que ha tomado mayor atención para presentarse en este escenario es Bandana debido al profundo sentimiento de Virginia Da Cuhna con el evento y Mendoza, ya que es la tierra que la alberga hace varios años. "Yo dije que es mi sueño cantar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en Vendimia", aseguró en exclusiva con MDZ Show.

El momento en el que se apagaron las luces del Teatro Griego durante el Acto Central Foto: Andrea Ginestar Teatro Griego en la Vendimia de Mendoza. Andrea Ginestar Además, Da Cuhna comentó que para ella sería un gran logro verse acompañada por sus "hermanas" en Mendoza. Dado este gran deseo, la joven voz de Bandana elevó su pedido a Cultura de la provincia, aunque no se ha llegado a ningún tipo de negociación que asegure el show dosmilero para la Vendimia 2026.

La frase de Lourdes que desató todo En una reciente visita a LAM, el ciclo que lidera Ángel de Brito por la pantalla de América TV, Lourdes Fernández soltó una bomba que vincula el retorno de Bandana poniendo al Teatro Griego Frank Romero Day como el centro de todo.