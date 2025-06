Desgarrador: Verónica Ojeda reveló los dolores que sufre tras operarse con Aníbal Lotocki

"Me angustié mucho porque yo creí en la jueza... Yo la admiraba como mujer y como jueza. Me gustaba cómo estaba manejando el caso", expresó Verónica respecto al gran escándalo que se generó. Además, sostuvo que "Hasta no ver algo concreto no lo iba a creer… pero nos decepcionamos todos".

Mirtha Legrand en un momento de la noche, le preguntó a Verónica si seguía siendo profesora de gimnasia y la respuesta sorprendió a todos: Ya no... Después de que me operé con Aníbal Lotocki no pude hacer absolutamente nada más". Mirtha le preguntó qué le había operado Lotocki y ella respondió con angustia: "Que no me operó... Cuando nació Dieguito Fernando, le pedí que me haga una operación estética y me terminó haciendo todo".