Qué le dice la gente a Dieguito Fernando por la calle

“Creo que es la primera vez que sucede algo así ¡Es una locura!", indicó la ex de Maradona . "Lo que les puedo decir es que no doy más. ¡Estoy cansadísima! Tengo mi cabeza que ya… ¡No duermo, no nada!", señaló.

Cuando le consultaron cómo hace para abordar la situación con Dieguito Fernando, su hijo, respondió: "Tiene una psicóloga que me asesora y me dice cómo proceder en cada cosa. Para él hay tiempos y tiempos para contarles las cosas, así que en el momento adecuado me siento a hablar con él y me escucha y entiende todo, es súper inteligente, él tiene las cosas más claras que todos nosotros…y todos los días recuerda a su papá y también la gente cuando lo ve le dice, porque es un mini Dieguito caminando".