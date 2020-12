La impensada decisión de Gianinna Maradona tras la muerte de su padre

El 25 de noviembre se conoció la triste noticia que sacudió al mundo entero: a sus 60 años, falleció Diego Maradona, el astro del fútbol argentino. Esto ocasionó un gran revuelo y los conflictos familiares de El Diez cobraron una importante notoriedad. Con el paso de los días salieron a la luz datos desconocidos y tanto en las redes sociales, como en los medios, todos opinaron sobre el tema.

En medio del duelo, Gianinna Maradona, la segunda hija que tuvo Diego con Claudia Villafañe, tomó una repentina decisión que sorprendió a todos. La joven optó por dar un paso al costado de las redes sociales y cerrar su cuenta de Instagram. Si bien todos creían que era para procesar la partida de su padre en paz, el verdadero motivo es otro.

"Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that", escribió en Twitter haciendo referencia al pequeño que tiene junto al Kun Agüero.

A diferencia de su hermana, Dalma Maradona, ella siempre se mantuvo más al margen de los conflictos mediáticos y en este último mes prefirió llamarse al silencio y no responder a las críticas públicas.