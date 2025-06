Verónica Ojeda reveló las últimas conversaciones que mantuvo con Diego Maradona antes de la muerte

"Cuando estuve con él en La Plata, me dijo que fuera a buscar sus cosas que había traído de Dubai y que estaban guardadas en una baulera en la zona de Beccar", comenzó diciendo Verónica respecto a las charlas que ella mantenía con Diego Maradona . Además, reveló un fuerte detalle sobre la fuerte preocupación que tenía el exjugador respecto a la situación financiera.

"Verónica, nos están robando. Hablá con el contador. Esas cosas las dije en mi declaración", relató Ojeda visiblemente conmovida por la situación. Pero esto no fue todo, ya que también le contó a Mirtha la sorprendente charla que mantuvo con la masajista que atendía al papá de su hijo y que dejó ver el ambiente complicado en el que se encontraba Diego Maradona: "Me llamó su masajista y me dijo que yo era la única persona que podía sacarlo de esa situación".