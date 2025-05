Dalma Maradona tuvo un fuerte cruce con el Gordo Dan por un atrevido posteo sobre Diego Maradona

Todo comenzó cuando Verónica Ojeda, en una entrevista con Eduardo Feinmann, sugirió que el astro del fútbol quizás no habría rechazado al actual mandatario: "Instalaron que no lo hubiese querido, pero no sé", admitió. Además, reveló que el hijo menor de Maradona, Diego Fernando, "Es fanático de Milei". Estas palabras fueron el pretexto para que Parisini y otros seguidores de las ideas libertarias distorsionaran el sentido original.