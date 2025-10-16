Conmoción: murió un histórico exintegrante de Los Trovadores de Cuyo

El artista falleció este miércoles 15 de octubre a los 88 años. Fue parte de la emblemática agrupación entre 1988 y 2014.

El grupo "Los Trovadores de Cuyo" nació en 1927 y ha tenido distintos integrantes.

Salvador Orlando "Lito" Chiófalo, reconocido por su trayectoria en Los Trovadores de Cuyo, murió este miércoles 15 de octubre a los 88 años, dejando un legado imborrable en el folklore mendocino.

Chiófalo se convirtió en una de las voces más reconocibles del folklore cuyano, participando activamente en la agrupación entre 1988 y 2014.

Salvador Orlando Lito Chiófalo Salvador Orlando "Lito" Chiófalo murió este miércoles a los 88 años. Facebook Los Trovadores de Cuyo Oficial. Nacido el 17 de abril de 1937, el artista le dedicó gran parte de su vida a la música, convirtiéndose en un referente para colegas y admiradores.

En Facebook, seguidores de "Lito" y amigos lo despidieron con emotivos mensajes: "Un señor de la cultura cuyana... QEPD"; "Un adios eterno, nuestro querido Trovador de Cuyo. Te recordaremos los cuyanos con gran respeto y cariño. Nuestras condolencias para toda su flia"; "QEPD, querido Lito Chiófalo... un trovador de la cultura cuyana".