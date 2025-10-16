Conmoción: murió un histórico exintegrante de Los Trovadores de Cuyo
El artista falleció este miércoles 15 de octubre a los 88 años. Fue parte de la emblemática agrupación entre 1988 y 2014.
Salvador Orlando "Lito" Chiófalo, reconocido por su trayectoria en Los Trovadores de Cuyo, murió este miércoles 15 de octubre a los 88 años, dejando un legado imborrable en el folklore mendocino.
Chiófalo se convirtió en una de las voces más reconocibles del folklore cuyano, participando activamente en la agrupación entre 1988 y 2014.
Te Podría Interesar
Nacido el 17 de abril de 1937, el artista le dedicó gran parte de su vida a la música, convirtiéndose en un referente para colegas y admiradores.
En Facebook, seguidores de "Lito" y amigos lo despidieron con emotivos mensajes: "Un señor de la cultura cuyana... QEPD"; "Un adios eterno, nuestro querido Trovador de Cuyo. Te recordaremos los cuyanos con gran respeto y cariño. Nuestras condolencias para toda su flia"; "QEPD, querido Lito Chiófalo... un trovador de la cultura cuyana".
Los Trovadores de Cuyo, grupo fundado por Hilario Cuadros a fines de la década de 1920, precisamente en 1927, son un ícono del folklore argentino. Su repertorio, inspirado en la tonada, el vino y las tradiciones locales, ha contado con numerosos músicos a lo largo de su historia, consolidándose como un símbolo de la identidad mendocina.