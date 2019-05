Charlotte Caniggia habló de su nuevo novio: "No me hace garpar nada"

En el día que se difundieron imágenes de una agresión de Charlotte Caniggia a Lhoan, su ex novio, la mediática hizo su debut en la pista del Bailando. Y en la previa con Marcelo Tinelli habló de su nueva relación: Roberto, un empresario de 34 años.

En su regreso al show, Charlotte habló en la previa a realizar su coreografía de música disco sobre su misterioso novio, del cual no se conoce mucho. "Somos una pareja tranquila", dijo la mediática. El joven llegó hace un tiempo a vivir a la Argentina desde Estados Unidos.

"Es empresario. No sé. Es empresario de autos, vende autos de alta gama", fue la explicación que dio la hija del ex jugador de la Selección Nacional al referirse a la ocupación de su nuevo galán.

"Por ahora me regaló flores. Me invita a todos lados y no me hace garpar nada", comentó, en clara alusión a Lhoan, su ex, a quien muchos señalaron que tenían una relación por conveniencia.

En el baile, Charlotte Caniggia dejó una muy buena imagen en su debut al ritmo de la Música Disco. La mediática y Agustín Reyero presentaron una coreografía de Fleur east, de Sax, y cosecharon 18 puntos.

Ángel de Brito y Marcelo Polino les pusieron un 5, Pampita los calificó con 8 y Flor Peña tuvo el voto secreto.