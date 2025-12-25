¿Cansado de Mi pobre angelito? Estas tres películas de Navidad son diferentes a los clásicos de siempre
Si ya viste todos los clásicos de Navidad, existen otras opciones ambientadas en esta fecha que merecen una oportunidad.
La Navidad en el cine suele quedar asociada a los mismos clásicos de siempre, que se repiten año tras año en la pantalla chica. Sin embargo, el género navideño tiene mucho más para ofrecer y también supo renovarse con historias que se animan a correr del molde sin perder el espíritu festivo.
Comedias familiares con conflictos reales, relatos atravesados por el humor ácido y propuestas más actuales conviven dentro de este universo, demostrando que la Navidad también puede ser escenario de enredos, tensiones y segundas oportunidades.
Te Podría Interesar
A continuación, te presentamos tres películas navideñas diferentes a los clásicos de siempre, ideales para quienes buscan renovar la lista:
- La joya de la familia: la presumida y ultra ejecutiva Meredith Morton se aventura a salir de Manhattan para conocer a la familia de su novio Everett Stone. Un huésped sorpresa, dos desconcertantes romances y muchas cervezas serán necesarios para lograr descongelar el témpano que cubre a Meredith y así derretir los corazones de los Stone...
Duración: 1 h con 43 min.
Elenco: Claire Danes; Diane Keaton; Rachel McAdams; Dermot Mulroney; Craig T. Nelson; y Sarah Jessica Parker.
Disponible en Disney+.
- Un robo muy navideño: dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero… robarse el corazón no está en los planes.
Duración: 1 h con 36 min.
Elenco: Olivia Holt; Connor Swindells; y Lucy Punch.
Disponible en Netflix.
- ¡Vaya Navidad!: Claire Clauster mantiene unida a su caótica, pero adorable familia durante las fiestas. Este año ha planeado un paseo familiar especial, pero ellos cometen un error crítico y la abandonan en casa. Sintiéndose harta y poco valorada, emprende una aventura espontánea. Mientras su familia intenta encontrarla, Claire descubre la inesperada magia de una Navidad que no salió como estaba planeada.
Duración: 1 h con 47 min.
Elenco: Michelle Pfeiffer; Felicity Jones; Chloë Grace Moretz; Denis Leary; Dominic Sessa; Danielle Brooks; Jason Schwartzman; Eva Longoria; Joan Chen; Devery Jacobs; Havana Rose Liu; Maude Apatow; Rose Abdoo; Kurt Braunohler; y Saidah Ekulona.
Disponible en Prime Video.