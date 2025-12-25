Belén: desde el rey David y el niño Jesús hasta hoy

Atravesada por imperios, religiones y conflictos, en Belén se originó la navidad y sigue unida por una fe que nunca se apagó. Cómo es hoy el lugar exacto donde nació Jesucristo .

Con solo 32.837 habitantes y más de tres mil años de historia, Belén es un símbolo espiritual para judíos, cristianos y musulmanes. Pertenece a Palestina y está bajo la ocupación militar de Israel. Allí nació la navidad con Jesucristo , figura central del cristianismo y profeta reconocido por el islam.

El lugar exacto donde la tradición y los expertos afirman que nació Jesucristo . Está en la Basílica de la Natividad, construida en el siglo IV. Es uno de los templos cristianos más antiguos del mundo, aún en uso y Patrimonio de la Humanidad. Créditos: custodia.org .

Antes del año 0, Belén ya tenía un fuerte valor religioso para el judaísmo . Era conocida como la Ciudad de David , rey fundamental del Antiguo Testamento. Según las profecías bíblicas, de Belén surgiría el Mesías, lo que le otorgó un carácter sagrado incluso antes del cristianismo . Este contexto explica por qué el nacimiento de Jesús en Belén tuvo un impacto tan profundo en la tradición religiosa posterior.

El acontecimiento central de la historia de Belén ocurre con el nacimiento de Jesucristo , alrededor del cambio de era. Para los cristianos, este hecho marca la encarnación de Dios en la humanidad. Desde ese momento, Belén deja de ser solo una ciudad bíblica para convertirse en el corazón espiritual del cristianismo . Este evento no solo transformó a la ciudad, sino que influyó decisivamente en la cultura, el calendario y la fe de Occidente y gran parte del mundo.

Belén, la pequeña ciudad donde nació Jesús, a lo largo de su historia ha pasado por el dominio de los musulmanes, imperios romano y otomano e israelíes, principalmente. Hasta 1947, la ciudad estaba habitada mayoritariamente por cristianos palestinos. Hoy los cristianos representan ya menos del 40%, debido al mayor incremento demográfico de la población musulmana. Por decreto de las autoridades palestinas, el alcalde de Belén debe ser cristiano. Créditos: Mario Simonovich.

El dominio político y la fe persistente

En el siglo VII, Belén pasa a dominio islámico. Lejos de perder su importancia religiosa, la ciudad mantiene su carácter sagrado. Para el Islam, Jesús (Isa) es un profeta fundamental y María es una figura venerada. Los gobernantes musulmanes garantizaron la protección de los santuarios cristianos, permitiendo la continuidad de las peregrinaciones. Durante este período se estableció una convivencia religiosa singular que distingue a Belén de otros territorios en conflicto.

Entre los siglos XI y XII, Belén es tomada por los cruzados cristianos europeos, aunque su control fue breve. Luego, bajo el Imperio Otomano durante más de 400 años, se establece el sistema conocido como Status Quo, que regula la administración compartida de los lugares santos entre distintas iglesias cristianas. Este acuerdo, vigente hasta hoy, refleja la complejidad religiosa de la ciudad.

En el siglo XX, Belén atraviesa cambios profundos con el fin del Imperio Otomano. El Mandato Británico, los conflictos árabe-israelíes y la ocupación israelí. A pesar de muros, restricciones y crisis, la ciudad continúa celebrando el nacimiento de Jesús cada navidad.

