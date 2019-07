En una entrevista con Migue Granados y Martín Garabal para Últimos Cartuchos, en Vorterix, Candelaria Tinelli criticó al presidente de la Nació, Mauricio Macri, y contó los efectos negativos que generó la crisis socioeconómica y la corrida cambiaria en su propio día a día.

“Tuve que volver a vivir con mi papá por culpa de la macrisis”, confesó la cantante, admitiendo que tuvo que poner a alquilar su departamento para poder obtener mayores ingresos de dinero.

Al ser la hija de Marcelo Tinelli, sus palabras no fueron bien recibidas en las redes sociales, donde fue criticada muy fuertemente, en especial en Twitter, donde su nombre se volvió tendencia al conocerse sus declaraciones. “¿Es que nadie piensa en Cande Tinelli y su nivel de vida en este antro? Seres horribles”, escribió una persona de manera sarcástica al ver las fuertes críticas que recibía la cantante. “La hija de Tinelli dijo que no vive sola por la macrisis. Tenés un departamento, Candelaria, y decís que no vivís sola por macrisis”, comentó otro usuario indignado en la red social del pajarito.

Con el correr de las horas, Cande fue acumulando bronca y terminó estallando ante un usuario que escribió: "A Cande Tinelli (@candetinelli) le llegó la Macrisis. Bajón tener que ponerme a trabajar como el resto de los mortales. 'Mejor me voy a lo de Papá'". Fiel al estilo que la caracteriza, y sin filtro, la It Girl no anduvo con vueltas: "Me pueden sobar ambas lolas", sentenció a modo de respuesta.

Me pueden sobar ambas lolas ️ https://t.co/14nm0fwuap — Lelé (@candetinelli) 3 de julio de 2019

Previamente, la hija del conductor de Showmatch había sido más leve. "Háblenle a mi mano", fue lo que redactó en Twitter.