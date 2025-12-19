¿Brad Pitt o Ryan Reynolds? Los actores mejores pagos se llevaron muchos millones al bolsillo en este 2025

Las estrellas más brillantes del cine no solo viven de la actuación: acuerdos de producción y plataformas de streaming inflan sus cuentas bancarias.

El universo de las celebridades no se detiene y, según las últimas estimaciones de Forbes y otros prestigiosos rankings financieros, la brecha de ingresos del cine sigue favoreciendo a un puñado de elegidos. En esta carrera por ser el más lucrativo, Dwayne “The Rock” Johnson se coronó nuevamente como el rey absoluto.

Dwayne "La Roca" Johnson ha llegado con su calidad actoral hasta el universo de DC. Dwayne "La Roca" Johnson se llenó de dólares este 2025. Archivo MDZ Los salarios más altos del cine El ex luchador habría embolsado una cifra cercana a los 88 millones de dólares, un monto que no solo proviene de sus actuaciones, sino de su gran capacidad para cerrar acuerdos de producción que garantizan el éxito de cada proyecto que toca.

Siguiéndole los pasos de forma muy ajustada aparece Ryan Reynolds, quien atraviesa un presente inmejorable. Gracias al suceso masivo de Deadpool & Wolverine, sumado a otros negocios paralelos, el actor generó aproximadamente 85 millones de la moneda estadounidense.

Ryan Reynolds Reynolds continúa con su éxito en Deadpool & Wolvorine. Archivo MDZ Pero la lista de los magnates del cine mundial no termina ahí. Figuras de trayectoria legendaria como Brad Pitt, Will Smith y el incansable Tom Cruise se mantienen firmes entre los nombres con mayores dividendos. Aunque los puestos varían según la fuente, su permanencia en el olimpo de los mejores pagados es una constante que se explica por décadas de éxitos ininterrumpidos en la taquilla global.

Un dato clave para entender estos números es que hoy los actores ya no solo cobran por su rol frente a cámara. El secreto del éxito financiero en el Hollywood moderno reside en los acuerdos de backend, los contratos exclusivos con gigantes del streaming y su labor como productores ejecutivos.