¡Bombazo! Mirtha Legrand recibió en su mesa a una diva para hacer las pases y recuperar la amistad

El ida y vuelta entre las dos reinas de la pantalla no se hizo esperar porque la One no dudó en preguntar con picardía: "¿Y vos tenés injerencia en los invitados?". Mirtha, con la firmeza que la caracteriza, respondió sin titubear: "Sí, por supuesto". Y Moria, siempre un paso adelante en el humor, retrucó con su inconfundible tono cómico "¿Y a quién elegiste primero?".

Qué pasó entre Mirtha y Moria

Es que meses atrás, Moria Casán había sido lapidaria con el mítico programa de Mirtha Legrand. En una de sus declaraciones más contundentes, la actriz había asegurado sobre el ciclo: "Para mí, estos ciclos se cumplieron (...) Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle. Me tiene que contar ella a mí… Y como ella no me cuenta, no voy más".