¡Bomba en Disney! Un actor de High School Musical fue detenido por tener material sobre abuso infantil

Se trata de un reconocido actor de la franquicia High School Musical que ya tenía antecedentes por violencia, habría violado las condiciones de una fianza previa de 2024.

El mundo de Disney se encuentra conmocionado tras una noticia que empaña la nostalgia de una de sus franquicias más exitosas. Matt Prokop, recordado por su interpretación de Jimmie The Rocket Man Zara en High School Musical 3, fue arrestado en Texas bajo cargos extremadamente graves.

Los integrantes de "High School Musical" formarán parte del concurso. Foto: web Las autoridades de Victoria County investigan la presunta posesión de pornografía infantil por parte del artista. WEB Según reportó el sitio especializado TMZ, el actor enfrenta acusaciones por tenencia de material de abuso sexual infantil, un hecho que lo mantiene tras las rejas en el condado de Victoria sin posibilidad de excarcelación.

El presente judicial de Matt Prokop tras su detención en Texas La detención, que trascendió recientemente pero ocurrió en plena Nochebuena, se produjo luego de que el actor supuestamente infringiera las normas de una libertad bajo fianza otorgada en mayo de 2024, tras un episodio de agresión agravada. De acuerdo con el medio local Crossroads Today, los cargos actuales son “sin derecho a fianza”, lo que complica severamente su situación procesal.

high school musical (1) Matt Prokop, el recordado Jimmie Zara de Disney, permanece detenido en Texas sin derecho a fianza. Captura película HSM En la ficha policial de la oficina del sheriff también figura una imputación por resistencia al arresto, sumando presión a una causa que ya es calificada como "gravísima" por la prensa internacional.

Este nuevo escándalo reflota los oscuros antecedentes del actor de High School Musical, quien ya había estado en el ojo de la tormenta por su relación con Sarah Hyland. La protagonista de Modern Family obtuvo en su momento una orden de restricción tras denunciar abusos físicos y verbales por parte de Prokop.