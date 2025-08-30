Beto Casella liquidó a Tamara Pettinato por su nuevo programa de televisión en El Nueve

Sin dudarlo, el conductor Beto Casella se expidió incisivamente acerca del regreso de Tamara Pettinato a la televisión, un hecho que le trajo a la memoria el intenso conflicto público que surgió en 2024 a causa de las filmaciones de la hija del famoso conductor junto al exmandatario Alberto Fernández.

El escándalo, que estalló en el mes de agosto del año pasado, ocurrió mientras Pettinato trabajaba en el panel de Bendita ( El Nueve) , razón por la cual la señal optó por prescindir de sus servicios y el asunto culminó en los tribunales. Aunque sobre el asunto, Casella insiste en que no la despidieron.

Respecto al nuevo programa de Tamara en la misma señal en la que trabaja Beto, sus palabras al ser entrevistado por un cronista generaron debate en Puro Show (El Trece). Casella fue contundente en su declaración: "Es el colmo. Padecí mucho personalmente todo el episodio de Tamara. No puedo oponerme ni opinar en contra si el canal lo decide, le desearemos la mejor suerte. Yo padecí personalmente el estrés de todo ese affaire escandaloso".

Sobre la chance de que la polémica Tamara Pettinato concurra al estudio de Bendita con el objetivo de impulsar su nueva propuesta televisiva, el animador manifestó: "Nosotros nos manejamos con un protocolo institucional… Que venga al piso no lo veo, porque va a ser un aire pesadísimo. Pero sí la promoción habitual, cuenten conmigo porque yo soy empleado del canal".

El presentador amplió sus razones, detallando la enorme tensión que experimentó en aquel momento. "No lo siento como una mojada de oreja, pero yo padecí como pocos ese affaire. Porque estaba en el medio, porque el teléfono explotaba con unos que decían ‘echala’ y otros ‘bancala’. Fue mucha presión, que se sacó cuando decidió renunciar porque yo no quería despedirla", agregó.

Tamara Pettinato pasó por Bendita tras el escándalo pero duró poco Foto: Captura de pantalla Youtube Bendita. Tamara Pettinato pasó por Bendita tras el escándalo con Alberto Fernández pero duró poco, ya que el canal sutilmente la despidió. Foto: Captura de pantalla Youtube Bendita.

Para finalizar, Casella aclaró que su vínculo con Pettinato siempre fue neutral, remarcando: "Cero onda con ella, ni buena ni mala. Antes tampoco. Se ve que somos caracteres diferentes, orígenes diferentes. Pero me parece buena profesional y hasta buena mina, pero nunca tuve una relación con ella. Que me molestó fue poco, lo padecí". De esta manera, dejó en evidencia que, más allá de los conflictos, no guarda resentimiento personal.