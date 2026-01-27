Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco, figura de canal América y hay conmoción: "Te la voy a descargar"

La periodista de la señal compartió en su programa los graves mensajes que le llegaron tras hablar de la familia Caniggia.

Una grave situación ocurrió con Karina Mazzocco, quien es una de las figuras que tiene canal América y que comanda el ciclo A la Tarde junto a un gran equipo. La periodista fue amenazada de muerte en las últimas horas y no dudó en mostrar las pruebas.

"Teníamos un contenido listo para compartir con todos ustedes. Nunca imaginé que iba a tener que comentarles una información que involucra a mí y a mi familia", comenzó diciendo la periodista en el programa.

Luego, agregó: "Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó y mucho. Molestó profundamente que hayamos mencionado a Axel Caniggia". Posteriormente, mostraron todos los chats con las diferentes amenazas de muerte.

Fuerte amenaza de muerte a Karina Mazzocco, figura de América Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco, figura de canal América: "Te la voy a descargar" En el mensaje que llegó al número del programa, el hombre fue directo: "Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó". También compartió una imagen donde se lo puede ver armado con dos pistolas.