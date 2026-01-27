Presenta:

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco, figura de canal América y hay conmoción: "Te la voy a descargar"

La periodista de la señal compartió en su programa los graves mensajes que le llegaron tras hablar de la familia Caniggia.

La comunicadora fue amenazada.&nbsp;

Foto: captura de video / América TV.

Una grave situación ocurrió con Karina Mazzocco, quien es una de las figuras que tiene canal América y que comanda el ciclo A la Tarde junto a un gran equipo. La periodista fue amenazada de muerte en las últimas horas y no dudó en mostrar las pruebas.

"Teníamos un contenido listo para compartir con todos ustedes. Nunca imaginé que iba a tener que comentarles una información que involucra a mí y a mi familia", comenzó diciendo la periodista en el programa.

Luego, agregó: "Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó y mucho. Molestó profundamente que hayamos mencionado a Axel Caniggia". Posteriormente, mostraron todos los chats con las diferentes amenazas de muerte.

Fuerte amenaza de muerte a Karina Mazzocco, figura de América

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco, figura de canal América: "Te la voy a descargar"

En el mensaje que llegó al número del programa, el hombre fue directo: "Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó". También compartió una imagen donde se lo puede ver armado con dos pistolas.

Captura de pantalla 2026-01-27 173602
La amenaza que le llegó a Karina Mazzocco.

Otro de los mensajes fue más claro, ya que le envió la imagen en primer plano del arma con un mensaje letal: "Deja de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza". También figura una llamada perdida de este número.

