Ambrosio Cantú fue eliminado en los Knockouts de La Voz Argentina: "Los nervios jugaron una mala pasada"

El mendocino que brilló en Got Talent no pudo avanzar en la competencia y quedó fuera del team Lali en el exitoso ciclo de Telefe.

Ambrosio Cantú tuvo un gran paso por La Voz Argentina desde las audiciones a ciegas y en la etapa de "Las batallas". Sin embargo, en "Los Knockouts" el joven no pudo brillar y quedó eliminado del programa de Telefe.

El mendocino interpretó "Te necesito" el tema musical de Luis Miguel y no convenció a Lali Espósito quien terminó eligiendo a Lucio, contrincante de Ambrosio, y de esta manera seguirá representando al equipo de la artista en la próxima etapa que comenzará pronto. Al anunciar la decisión, la cantante tuvo hermosas palabras con Cantú, quien estaba apenado por no convencer al jurado.

"Sos un capo Ambrosio, te queremos", comentó Lali mientras el oriundo de Luján de Cuyo seguía parado en el escenario. Por su lado, Nicolás Occhiato expresó: "Fue muy bueno lo que hiciste en las tres veces que te presentaste".

Por su lado, Ambrosio contó apenado que "me jugaron los nervios una mala pasada. Estoy generalmente acostumbrado a cantar en inglés, soy una persona que me cuesta salir del cascarón y de esa soltura". También dejó en claro que seguirá persiguiendo sus sueños de poder triunfar con la música.