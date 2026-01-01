Amazon Prime Video en enero de 2026: todos los estrenos de películas, series, fechas y títulos imperdibles

Amazon Prime Video apuesta fuerte para el inicio de 2026 con una grilla de contenidos diseñada para captar la atención desde el primer día del año. La plataforma renueva su catálogo con una mezcla de regresos muy esperados, con películas y series imperdibles.

Así es el caso de la segunda temporada del aclamado thriller de espionaje The Night Manager con Tom Hiddleston, y apuestas cinematográficas de gran calibre como la comedia de acción The Wrecking Crew. Además, los fanáticos del universo postapocalíptico tienen una cita obligada, ya que la segunda temporada de Fallout continuará estrenando episodios semanalmente durante todo el mes, tras el lanzamiento de su tercer capítulo este 31 de diciembre.

El apartado de series llega cargado de diversidad, desde dramas románticos juveniles hasta documentales sobre crímenes reales y animación japonesa.

Un drama romántico muy esperado por el público juvenil, basado en la exitosa novela de Ariana Godoy. La historia sigue a Klara, quien tras una crisis de salud queda recluida en su casa y desarrolla una obsesión con un programa de radio y la voz de su conductor.

Una serie romántica coreana ideal para los amantes de los K-dramas. La trama cruza la comedia con el choque de personalidades entre una profesora y un hombre misterioso que llega para alterar la calma de un pequeño pueblo.

6 de enero – El incidente Darwin

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Una interesante propuesta de anime basada en el manga de Shun Umezawa. La historia se centra en Charlie, un "humanzee" (híbrido de humano y chimpancé), y sus complejos desafíos para encajar en una sociedad dividida entre humanos y simios.

11 de enero – The Night Manager (Temporada 2)

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Vuelve la aclamada historia de Jonathan Pine, interpretado magistralmente por Tom Hiddleston. En esta nueva entrega, un nuevo enemigo empuja al protagonista una vez más al peligroso mundo del espionaje internacional.

11 de enero – El infiltrado (Temporada 2)

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

La serie retoma la acción con nuevos episodios y una trama que promete profundizar aún más en las operaciones encubiertas y los riesgos crecientes para sus protagonistas.

18 de enero – The Hillside Strangler

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Una docuserie impactante basada en hechos reales, que narra los detalles del caso criminal que aterrorizó a la ciudad de Los Ángeles a finales de la década del 70.

19 de enero – Judy Justice

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

La incombustible jueza Judy Sheindlin regresa a la pantalla sumando nuevos episodios con su clásico formato de litigios y casos reales, una franquicia que sigue siendo un éxito televisivo.

21 de enero – Steal (El robo)

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Un thriller de alta tensión protagonizado por figuras como Sophie Turner. La trama gira en torno a un asalto a una firma de inversiones que sale mal y obliga a dos jóvenes a cumplir demandas criminales que escalan de forma inesperada.

26 de enero – Una historia de crímenes (Temporada 4)

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Se estrena una nueva temporada de la serie documental que atrapa a la audiencia con sus reconstrucciones investigativas y el análisis de casos criminales complejos.

Películas: Thrillers, comedias y el tanque del mes

En cuanto a los largometrajes, enero ofrece desde documentales de superación hasta el gran estreno de acción del mes que reúne a dos pesos pesados de Hollywood.

2 de enero – The Tiger

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Esta película se incorpora al catálogo en el arranque del año, encabezando el primer paquete de novedades cinematográficas de enero.

9 de enero – Pelayo: Más allá del límite

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Un documental emotivo que repasa una historia de superación y desafío personal, ideal para quienes buscan historias inspiradoras.

10 de enero – Almas marcadas

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Un drama intenso que llega al catálogo con estreno fechado para la primera quincena del mes, prometiendo conmover a los suscriptores.

14 de enero – Vieja loca

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Una comedia que se suma a la oferta de Prime Video a mediados de enero, aportando una cuota de humor a la grilla.

16 de enero – Tierras perdidas

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Otro de los estrenos destacados con fecha confirmada, que robustece el paquete de películas nuevas del mes.

19 de enero – Preparación para la próxima vida

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Una película que se incorpora al calendario de enero con un estreno puntual en la segunda quincena.

22 de enero – Gaua

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

Esta producción desembarca en Prime Video hacia el cierre del mes, diversificando las opciones de género en la plataforma.

28 de enero – The Wrecking Crew

image Estrenos Amazon Prime. Créditos: Amazon

El lanzamiento más fuerte del mes. Una comedia de acción explosiva protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista, quienes interpretan a dos medio hermanos que, a pesar de sus diferencias, se ven forzados a reunirse tras la muerte de su padre para resolver el misterio.