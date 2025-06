Alejandro Sanz hizo un contundente descargo tras la seria acusación que le hizo una fan

Frente a las imputaciones, Sanz salió al cruce con un mensaje en su cuenta de Instagram expresando: “Ivet. Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”. Además, el músico mencionó: “En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores, te dije que no". Tras esta aclaración agregó: “Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”.