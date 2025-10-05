Afirman que Rubén Deicas tomó una dura decisión contra Marcos Camino y crece el escándalo

En Secretos Verdaderos compartieron detalles del paso que habría dado el excantante de Los Palmeras y la grita sigue aumentando.

El grupo musical Los Palmeras que supo deleitar y hacer explotar diferentes recitales con sus clásicos, terminó separándose. Tras la salida de Rubén Deicas de la banda, el artista decidió iniciar su carrera como solista lejos de Marcos Camino tras la disolución de la sociedad.

En Secretos Verdaderos (América) hablaron sobre el tema y dieron a conocer la supuesta decisión que habría tomado el exvocalista y su entorno para que su excompañero pueda hablar de él en diferentes entrevistas o hasta en los propios shows que realice la banda. Fue Cora de Barbieri quien dio a conocer el fuerte detalle.

"Hace 10 días, luego de dar todas las notas promocionales por el Movistar Arena con el Puma Rodríguez, Marcos Camino tuvo que regresar inmediatamente a Santa Fe", comenzó diciendo la periodista. Pero esto no fue todo, ya que dio a conocer el motivo de la situación y se trataría del un bozal lega de Cacho Deicas contra él.

Video: afirman que Cacho Deicas le impuso un bozal legal a Marcos Camino Afirman que Rubén Deicas tomó una drástica decisión contra Marcos Camino y crece el escándalo

La panelista dejó en claro que viajó de manera rápida a Santa Fe por "una reunión que tiene que ver con las marcas, la disolución de la sociedad que se viene próximamente, pero además le habrían puesto un bozal a Marcos Camino para que no pueda hablar más y para que no pueda nombrar a Cacho Deicas".