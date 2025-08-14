A 30 años de María la del barrio, Thalía festejó el fenómeno que trascendió generaciones: "¡Y a mucha honra!"

El estreno de la icónica telenovela cumplió tres décadas cautivando audiencias y Thalía no dudó en compartirlo con sus millones de fans en redes sociales.

Los fanáticos alrededor del mundo que crecieron en los 90's o que la vieron en las tres décadas siguientes festejan en redes sociales junto a Thalía, es que la famosa cantante y actriz mexicana celebró este jueves el aniversario de su telenovela más exitosa, una historia que cada vez que es retransmitida en televisión sigue cautivando nuevas audiencias y recapturando a quienes ya la vieron.

“30 años de nuestra querida María la del Barrio. Este personaje nos ha enseñado tanto… a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca debemos olvidar de dónde venimos. Son 30 años de una historia que nos ha dado tanto, que conectó con personas de todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias. Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia. ¡Y a mucha honra! ”, expresó Thalía.

Estrenada en 1995 bajo la producción de Televisa, esta telenovela no sólo ocupó un espacio privilegiado en la televisión de México en la década del 90, sino que también llegó a los corazones de todo el público latinoamericano, conquistando audiencias en todo el mundo y adaptada a numerosos idiomas. Su trama, centrada en una muchacha de escasos recursos que desafía las dificultades con valentía, ha inspirado versiones, imitaciones y tributos a nivel global. Basada en la exitosa ficción de 1979 llamada Los ricos también lloran, protagonizada por Verónica Castro.

Thalía celebró en redes sociales el aniversario de María la del barrio 30 años de nuestra querida María la del Barrio! Este personaje nos ha enseñado tanto… a le (1) Thalía protagonizó esta gran historia junto a Fernando Colunga, actor que encarnaba al joven Luis Fernando de la Vega. Foto: Instagram @thalia En territorios como Brasil, Filipinas y Europa del Este, la serie es vista como un referente indiscutible. La protagonista se transformó en un ícono de resiliencia, mientras que momentos emblemáticos —como los enfrentamientos con Soraya Montenegro— hoy son material recurrente en redes sociales. La actriz que encarnaba a la villana más icónica de las telenovelas, Itatí Cantoral, es recordada por el público con cariño por intensos momentos de esta historia, que además dejó escenas épicas como "la maldita lisiada".

La trilogía de las Marías se transformó en todo un ícono de la década del 90 30 años de nuestra querida María la del Barrio! Este personaje nos ha enseñado tanto… a le (2) Thalía potenció su carrera musical con los discos que lanzó en cada año que estrenó una telenovela. Foto: Instagram @thalia Las tres producciones que encabezó Thalía revolucionaron el género melodramático durante esa década. María Mercedes (1992) marcó el inicio, Marimar (1994) amplificó su alcance y María la del Barrio selló su leyenda. Este triunfo no solo consolidó a la intérprete como estrella de la actuación, sino que también reforzó su proyección musical, posicionándola como un indiscutido ícono pop latino entre las figuras mexicanas con mayor influencia en el mundo de la música.