A 11 años del estreno de Relatos Salvajes: dónde se puede ver la exitosa película argentina

Este 21 de agosto, el cine argentino celebró un aniversario muy especial. Una de sus películas más icónicas y aclamadas, Relatos salvajes, cumple 11 años desde su estreno. Dirigida por el talentoso Damián Szifron, la cinta se convirtió en un verdadero hito cultural, cautivando al público con su humor negro, sus situaciones extremas y su crítica ácida a la sociedad. La película no solo fue un éxito de taquilla en Argentina, sino que también trascendió fronteras, consolidándose como un fenómeno global.

relatos salvajes (1) Sbaraglia y una escena icónica. HBO MAX Desde su debut en el Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro, Relatos salvajes acaparó la atención del mundo entero. Su nominación al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa la catapultó a la fama, convirtiéndola en una de las cintas argentinas más taquilleras de la historia, con más de 3.9 millones de espectadores en su país natal. El éxito de la película no solo se debió a su brillante dirección, sino también a las actuaciones memorables de un elenco de lujo, que incluyó a Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Darío Grandinetti y Rita Cortese.

relatos salvajes Un casamiento trágico en Relatos Salvajes. HBO MAX La película, compuesta por seis episodios autoconclusivos, explora los límites de la civilización y la violencia. Cada historia, con un tono único y un ritmo trepidante, narra situaciones de la vida cotidiana llevadas al extremo, donde el enojo y la frustración se apoderan de los protagonistas, llevándolos a cometer actos impulsivos. El film aborda temas como la venganza, la burocracia, la traición y la desigualdad, convirtiendo al espectador en un cómplice de cada una de las tragedias.

A pesar de que ya pasaron 11 años de su estreno, el fenómeno de Relatos salvajes se mantiene vigente, y su popularidad ha crecido gracias a las plataformas de streaming. Para aquellos que quieran volver a verla o para quienes se la perdieron en su momento, la cinta está disponible en la plataforma de HBO Max.