Muy furiosa: Laurita Fernández rompió el silencio sobre su supuesta separación e infidelidad a Claudio Brusca

El pasado martes, Ángel de Brito reveló en LAM que Laurita Fernández y Claudio Brusca habrían terminado su relación. Según contó Pepe Ochoa en el programa de espectáculos, la actriz habría sido quien tomó la decisión de separarse. ""Ella le dijo: 'Quiero estar sola, se terminó la relación, se terminó el amor'. Él quedó lacio", comentó el panelista del ciclo.

Por otro lado, el miércoles, varios cronistas fueron a buscar la palabra de la conductora, quien se encontraba saliendo de las grabaciones de Bienvenidos a ganar.

La pareja inició su relación en octubre de 2022. Créditos: Instagram Soyclaudiobrusca.

Fernández le recordó a la prensa que "siempre tiene la mejor onda", pero luego se excusó. "No quiero hablar, pero de verdad. Aparte hay un montón de cosas que nada que ver, pero no importa".

Acto seguido, Laurita afirmó que están bien con Claudio. "Estamos bien nosotros, como personas y como dos personas que...", explicó la artista, pero la interrumpieron y le consultaron "¿Como personas solteras?". "No, la mejor y aparte siempre es con respeto y lo recontraentiendo, pero hay días como que... Cosas que ni uno tiene resueltas", concluyó.

Esto fue lo que le dijo Laurita Fernández a la prensa sobre su supuesta separación de Claudio Brusca

Luego de que finalizara la nota, Ochoa en LAM reveló que hubo un tercero en discordia en la pareja, que trabajaba con ellos en el programa emitido por El Nueve. Esto enfureció a Laurita Fernández, que se comunicó con Ángel de Brito cuando el ciclo estaba saliendo al aire.

"'Laurita Fernández: Ángel, ya es un montón. Este pibe dice cualquier cosa'", leyó el conductor mientras miraba a Pepe. "'No sé quién le pasa letra, o si lo inventan, pero es cualquiera'", añadió el presentador.

"¿Inventás?", quiso saber el periodista de espectáculos, que continuó: "Estamos con Pelu viendo esto en este momento. No podemos creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quien viene, pero ya está", finalizó diciendo De Brito, confirmado que Laurita y Claudio continúan juntos, desmintiendo su separación.