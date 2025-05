Revelan detalles de la picante interna entre Guido Kaczka y Mario Pergolini en El Trece

Luego de que se hiciera público que el programa The Balls (El Trece) concluiría antes de tiempo, a causa de una baja en el rating del ciclo conducido por Guido Kaczka, comenzó a circular el rumor de que la llegada de Mario Pergolini al mismo canal había traído una disputa entre los conductores.

Este martes en Intrusos (América TV) revelaron que entre Kaczka y Pergolini existe un cruce debido a la inminente llegada de Mario a El Trece, tras el fracaso en números de audiencia de The Balls.

Entrevistado por el cronista de Intrusos, Guido habló de Mario expresando: “Es un ícono de la tele. Yo sigo con Escalones. Estamos armando el próximo. Volvemos con los perros, que esta vez va a ser juegos, con puertas”.

Consultado por lo ocurrido con su programa y por la interna con Pergolini, el conductor no dudó en responder, fiel a su estilo. “The Balls termina en julio. Más o menos en el final de Gran Hermano. Si tengo que ceder algún porcentaje de mi sueldo para que vuelva lo pongo. Que lo tome… Yo tengo alguna data que no quiero decir para no equivocarme” expuso Guido Kaczka sobre lo que piensa de su colega.

Una de las panelistas de Intrusos recordó que Mario Pergolini llamaba despectivamente a Guido deformando su apellido por algo escatológico, aunque sus colegas comentaron que lo decía públicamente, de esta manera, la periodista que mencionó este cruce intentaba encontrar alguna vieja rencilla entre los conductores.