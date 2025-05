El filoso cruce entre un usuario de X y Ricardo Darín por la política: "Mala memoria"

En las últimas horas, Ricardo Darín fue tendencia en las redes sociales por un comentario sobre la política que hizo en el programa de Mirtha Legrand el pasado sábado. En "la mesaza", el actor se refirió, con una mezcla de sarcasmo y preocupación, a la delicada situación económico-social que atraviesa el país.

Cuando la diva le consultó por su visión del país, el artista respondió: "Fantástico, lo veo muy bien". Acto seguido, adoptó un tono más crítico: "Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados".

Esto fue lo que dijo Ricardo Darín sobre la política en el programa de Mirtha Legrand

"No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", expresó Darín poniendo de manifiesto la desconexión que percibió entre el discurso oficial y la realidad de una gran parte de la población.

Las declaraciones de Ricardo en el ciclo emitido por Eltrece dieron de qué hablar, sobre todo en X. Un usuario de aquella red social apuntó contra el protagonista de El Eternauta por ser condescendiente con el kirchnerismo y tan crítico con el Gobierno de Javier Milei. Y Ricardo Darín le respondió.

El actor habló sobre la situación que atraviesa el país. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Nunca te leí y escuché tan picante en el gobierno kirchnerista @BombitaDarin ahora vemos descubrir todos los males, raro...", escribió el internauta, arrobando a la cuenta de X del actor.

"Tenes mala memoria, pero no pasa nada, no sos la única persona", le contestó Darín.

El cruce entre un usuario de X y el artista. Créditos: captura de pantalla X @Vmb_Toos.

El usuario de X reconoció su error y adjuntó unas capturas de pantalla de dos noticias en las que figura que el artista cuestionaba el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner. "Tenés razón, no soy mileista, te aclaro. Igual googleé y encontré esto, quizás pedir disculpas sirva de ejemplo por es lo que debemos hacer cuando se habla ligeramente. Abrazo", admitió el internauta.