Elisa Carrió confirmó un impactante rumor sobre las relaciones que tuvo Javier Milei con Yuyito González y Fátima Flórez

Tras su paso por la "mesaza" de Mirtha Legrand el pasado sábado a la noche, este lunes, Elisa "Lilita" Carrió fue entrevistada por un móvil de Puro Show donde confirmó un rumor sobre Javier Milei.

"Un poco el flashback de los noventa con Menem en la presidencia y un poco este vínculo de la política con las famosas, un poco con...", comenzó diciéndole el cronista del ciclo, y en ese momento la política lo interrumpió. "¿Con los gatos?", dijo entre risas Carrió.

La exdiputada opinó sobre el vínculo que hay entre la política y la farándula.

"Bueno, en este caso con Fátima, con Yuyito...", continuó el movilero. "Sí, es una reminiscencia, pero con una Yuyito más grande", respondió la exdiputada.

Acto seguido, el cronista le preguntó: "¿Creíste en esa pareja?". Y ella, reveló: "No, todos son contratos. Yo lo aprendí en los noventa porque me explicaban, porque yo pregunto todo porque no entendía nada".

Hace unas semanas atrás, en Intrusos, Paula Varela lanzó una teoría sobre las separaciones de Milei. Y es que Adrián Pallares había contado en el programa que la ruptura entre el Presidente de la Nación Argentina y Yuyito González se produjo el 13 de abril, una semana antes de que la actriz lo anunciara en su programa de Ciudad Magazine. Lo particular es que esa fecha, pero del año pasado, fue la misma en la que Fátima Flórez y el líder de La Libertad Avanza confirmaron el fin de su amor.

"O sea, son como contratos anuales... digo, contratos emocionales", dijo la panelista en el ciclo que se emite por América TV.