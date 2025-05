Una influencer chilena criticó a El Eternauta y se hizo viral: "Es una ver*"

El Eternauta, la ambiciosa producción argentina basada en el clásico de Oesterheld, arrasó en Netflix desde su estreno y recibió elogios de la crítica especializada a nivel global. Sin embargo, no todo es aplauso: la influencer chilena Belén Negri generó un fuerte revuelo en redes al despacharse con polémicos comentarios contra la serie.

Qué dijo Belén Negri sobre El Eternauta

La ex novia del cantante Tiago PZK fue invitada al programa Se fue larga de Luzu TV y no se guardó nada por lo que lanzó una crítica sin filtro que dejó a más de uno con la boca abierta. “Vi el primer capítulo y es una verga”, soltó entre risas Negri, generando incomodidad y sorpresa entre los conductores del ciclo, quienes no podían creer lo que escuchaban.

La polémica de Belén Negri. / Foto: @belenegri

“La primera escena, para atrás... es muy floja”, agregó con total soltura sobre El Eternauta. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, y como era de esperarse, las redes estallaron entre quienes se sintieron ofendidos por el tono y quienes se sumaron a la crítica.

Ricardo Darín en El Eternauta. / Foto: Netflix

La serie, dirigida por Bruno Stagnaro y encabezada por Ricardo Darín, fue un suceso de visualizaciones no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y Europa. Medios como Rolling Stone, Esquire y The New York Times destacaron su cuidada producción y la fidelidad con la que adaptó la historieta original. Para muchos, se trata de un hito en la ficción nacional.

A pesar de eso, Belén Negri siguió firme en su postura y hasta se burló de una de las escenas clave: “Lo que me reí cuando se muere el chabón en la ventana...”. El comentario cayó como una bomba entre los fanáticos del cómic, que no tardaron en salirle al cruce por el tono despectivo hacia una obra considerada de culto como es El Eternauta.