Yanina Latorre fulminó a Marina Calabró y crece la tensión entre las conductoras

Yanina Latorre es una de las conductoras más picantes de la televisión y cada vez que opina sobre los diferentes temas de la farándula, no se guarda absolutamente nada. La panelista de LAM se volvió furor con sus historias en el "Wandagate" y por hablar sin filtro de los famosos.

Hace pocos días reveló una dura interna que se dio en el programa de Sergio Lapegüe, es que cuando el conductor se enfermó, la disputa por la conducción surgió de inmediato. Según Yanina, Marina Calabró se habría enojado con la producción, ya que eligieron para conducir a Mauro Szeta, algo que no le gustó supuestamente.

En medio de esta especie de guerra que se armó, Latorre habló con "Intrusos" y fulminó a Marina: "Me llama la atención el enojo de Marina, conté que pidió la co-conducción con Mauro Szeta, no dije nada grave", comenzó diciendo Yanina respecto al conflicto que se desató.

Yanina Latorre sin filtro contra Marina Calabró. Foto: captura de pantalla/ América.

Luego, agregó: "Todo la enoja, todo la ofende, no te saluda y cada vez que la nombras te llama alguien... Me parece que Marina no está pasando un buen momento". Posterior a estas declaraciones, Yanina contó que desde que se encuentra en pareja con Barbano, cambió.

Yanina Latorre habló sin filtro sobre Marina Calabró:

"Desde que Marina está con Barbano, bajó un montón", sostuvo la conductora de "Sálvese Quien Pueda". Pero esto no es todo, ya que además señaló que "no tiene humor, no banca el vuelto" y reveló que si bien no haría los pases con ella pero que volvería a trabajar junto a Calabró.