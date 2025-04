Tomás Dente pulverizó a Malena Pichot con polémicas declaraciones sobre sus partes íntimas en La Nación+

El siempre polémico conductor y periodista Tomás Dente protagonizó una picante intervención en el canal La Nación+, durante el programa que conduce Esteban Trebucq, al referirse en términos desagradables y despectivos a la humorista y militante feminista Malena Pichot.

Esta vez, Tomás Dente atacó a Malena Pichot con una batería de frases cargadas de misoginia y estereotipos, al hacer referencia explícita al aspecto físico de la comediante, particularmente a sus partes íntimas, en un contexto que generó mucha indignación en redes sociales.

“Una zurda palermiana. Estas creen que la insurgencia tiene que ver con eso de... no se mete una gota de maquillaje, ¿no? Estas creen que ir sin maquillaje, andar con los pelos abajo del brazo, con la vulva bien frondosa, es ser rebelde”, lanzó sin ningún filtro Tomás Dente en pleno vivo, generando una reacción de sorpresa con cierta incomodidad en sus colegas en el estudio.

Las polémicas declaraciones de Tomás Dente sobre Malena Pichot en LN+

El periodista vinculó ese tipo de estética con lo que llamó una falsa subversión, en un tono burlón y peyorativo, afirmando: “Estas creen que dejarse crecer los pelos en el cuerpo es ir a la vanguardia”. Esto lo dijo en referencia a chicas como Malena Pichot.

Esta no es la primera vez que Tomás Dente se refiere con vehemencia y de manera despectiva sobre alguna figura, en su exprograma El Impertinente (Net TV), que fue recientemente levantado de la señal, el conductor en ese entonces, fue absolutamente contundente con sus declaraciones en contra de Josefina Pouso. “Para hacer una devolución sobre lo que dijo una persona, mínimamente tomate el trabajo de escuchar la editorial entera, no el recorte de 10 segundos, ¡burra! Acá todo el tiempo hicimos hincapié en que era una gran nota periodística. Lo que criticamos fue el circo montado alrededor de esa nota periodística, no la nota en cuestión. ¡Burra!", exclamó el picante periodista en el inicio de su editorial.