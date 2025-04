Rosmery Maturana, la amiga de Javier Milei, apuntó contra Yuyito González y reveló el furioso audio que le mandó

En los últimos días, comenzó a correrse el rumor de que la relación entre Javier Milei y Amalia Yuyito González habría terminado por una supuesta tercera en discordia. Lo cierto es que Mariana Brey quedó descartada y ahora apareció el nombre de Rosmery, amiga del mandatario.

La mujer decidió volver a hablar y lo hizo en el programa de Karina Mazzocco que se emite por América. En la charla contó fuertes detalles de los mensajes que le enviaba Amalia y generó gran sorpresa cuando contó detalles del fuerte audio que le mandó la conductora de "Empezar el Día".

"La tercera no soy, yo soy amiga de Javier, pero evidentemente se pelearon por un mensaje que ella vio", comenzó diciendo Rosmary . Luego, agregó que ella tiene "un vínculo muy lindo de amistad, mucha sinceridad y de contención hace cuatro años", confesó.

Rosmery se defiende en medio de los rumores. Foto: captura de pantalla/ América.

Rosmary expresó además que si bien nunca hubo nada entre ella y Milei, si existió cierta atracción, aunque decidieron ser solo amigos. Lo cierto es que Yuyito González se enfureció con ella por el intercambio de mensajes entre ellos y Rosmary reveló qué pasó verdaderamente.

Rosmary apuntó contra Yuyito González y reveló el audio que le envió:

"Me empieza a llamar Yuyito y no la atendí... Seguido a eso me deja un audio y dos horas después me vuelve a llamar y nunca la atendí", confesó. Luego de esto, reveló el contenido del audio: "Hola, Rosmary necesito hablar con vos y si no me atendés, te voy a seguir buscando".