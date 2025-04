El famoso argentino que convivió con cuatro mujeres al mismo tiempo y las dejó embarazadas: "Me gustaban todas"

Las historias de ciertas caras del espectáculo no paran de sorprender. Algunas salen a la luz y es inevitable dejarlas en el anonimato. Recientemente, el conocido cantante argentino Antonio Ríos, se expresó a corazón abierto durante el ciclo de La noche perfecta (El Trece), y dejó a todos boquiabiertos al confesar el rumor que todos querían conocer.

Aconteció que Sebastián Wainraich, conductor del programa, se animó a preguntar la duda que recorría la cabeza de los espectadores: "¿Es verdad que conviviste con cuatro mujeres al mismo tiempo y las cuatro quedaron embarazadas?", a lo que Ríos asintió con la cabeza, algo que provocó el asombro de quienes estaban presentes.

"En un momento, me separé y me quedé soltero, y me hice famoso. Y habían chicas en los shows que bueno, me gustaban todas", contó Antonio Ríos, a lo que el conductor preguntó si las mujeres estaban al tanto del acontecimiento, a lo que respondió que no, 'no hacía comentarios a nadie'.

Durante el programa, el artista expresó que 'no le daba culpa estar con tantas mujeres a la vez': Tengo 23 hijos, dijo el cantante y expresó que hacía poco tiempo, habría aparecido otra más: "Apareció Cinthia, tiene 33 años. La más grande tiene 48 y la más chica, 22".

Para finalizar, Ríos contó su paso por Malagata, la banda que integraba en su juventud, y expresó que fue echado de la agrupación por 'ser grande': "Me hicieron un favor, me hice solista". Y que cuenta con 1700 canciones registradas.