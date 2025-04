Revelaron los motivos ocultos detrás de la separación de Wanda Nara y L-Gante: "La familia de Wanda..."

El Domingo de Pascua, L-Gante comunicaba por medio de sus historias de Instagram su separación de Wanda Nara. "Gente, paso a comentarles que mi relación de pareja con Wanda Nara terminó", escribió el cantante de cumbia 420 junto a una selfie.

El anuncio sorprendió a los seguidores de la pareja, ya que días antes se habían mostrado juntos y muy enamorados.

Fue el cantante quien confirmó la ruptura.

En los últimos días, comenzaron a salir diversas teorías por la cual la modelo y el artista terminaron su relación. Y ahora, Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (SQP) reveló nuevos detalles de esta ruptura.

"Ellos cortan porque el sábado pasado, que estaban juntos, a ella le llegó una foto de él chapando con una mina la noche anterior. Igual me contaron que no lo dio celos eso, pero sí le dio un ultimátum para que haga un tratamiento. Porque el problema que él tiene en el corazón, tiene que ver con el consumo, es un chico muy joven. Wanda se dio cuenta que no es sano para su vida, que está con todo el quilombo de Icardi y la revinculación", contó la periodista.

Yanina Latorre reveló nuevos detalles de la separación de Wanda y L-Gante. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"También la familia de Wanda le insiste mucho. Tanto la madre como la hermana le dicen que no es entorno, que no puede estar con él. Yo creo que ella se enamoró, probablemente estaría muy falta de cariño porque tendría un vínculo tremendo con Icardi. L-Gante es un amor, pero no sé si con 24 años y la situación que está atravesando, es lo mejor para ella que está en otro momento de la vida con cinco hijos", dio a conocer la conductora.