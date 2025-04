Mariana Brey habló sobre los rumores de romance con Javier Milei y fue contundente: "Mi relación con el presidente es..."

Amalia Yuyito González finalmente confirmó la separación con Javier Milei y esto sin lugar a dudas que sorprendió a todos, ya que había expresado en su primer programa que se encontraban muy felices. En el medio, los rumores de una supuesta tercera en discordia comenzaron a aparecer.

Marcela Tauro, en Intrusos, dio a conocer que el presidente intercambiaba "mensajes con una señorita", aunque ella, cuando le preguntaron si existía una tercera persona en el medio, lo negó. Sin embargo, Nancy Pazos soltó una frase en su programa de radio que dejó mudos a todos: "Brey se está preparando".

Luego de horas de silencio, Mariana Brey decidió romper el silencio para terminar con las especulaciones: "Mi relación con el presidente es netamente periodística y nunca le pregunté cosas de su vida personal", comenzó diciendo la periodista en diálogo con el cronista de "Intrusos".

Mariana Brey fue contundente. Foto: captura de pantalla/ América TV.

El periodista le consultó sobre los rumores que comenzaron a correrse sobre una supuesta relación sentimental con Milei y ella fue contundente al responder: "Me parece absurda la pregunta, me parece insólito todo tipo de comentario que esté referido y quiero ser muy seria en esto".

Mariana Brey puso fin a los rumores sobre su relación con Javier Milei:

"Yo creo que esto es una forma de ser abusivo y violento... No se puede naturalizar algo así ni preguntar", sostuvo Brey respecto al tema. También subrayó que "que estos comentarios machistas que en el gran porcentaje de las veces vienen de mujeres parecen graciosos, pero no quiero tomarme esto a la gracia porque no me parece", cerró.