La insólita foto de Mauro Icardi con la China Suárez que desató una ola de comentarios: "Necesita que le hagan..."

El conflicto mediático entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa no fue suficiente para opacarlos. Nuevamente, Mauro Icardi y la China Suárez fueron víctimas de innumerables críticas luego de que difundieran una foto en sus redes sociales. La pareja está en el centro de rumores y especulaciones sobre un posible embarazo de la polémica actriz.

"Falta un tiempito", inició el rumor Ángel de Brito y completó, "Hay que esperar un mes. Dejamos registrado que el embarazo está confirmado". Para concluir, Pepe Ochoa expresó: "Los dos son muy famosos y que ambos han tenido recientes escándalos judiciales con otro famoso. Hay hijos de por medio, y todo lo que una de esas famosas con quien se pelearon; sospechaba y pensaba que era un plan, sucede. Es todo un quilombo, de mes y medio está".

Con estas pistas, la brújula apunta a que Eugenia "la China" Suárez estaría embarazada de un mes y medio, según LAM (América TV). Sin embargo, la actriz no se ha pronunciado al respecto, por lo que los rumores y las dudas crecen sin parar.

Hace unas horas, la cantante posteó una foto en sus historias de Instagram en donde se la ve "a upa" de su pareja, Mauro Icardi. Lo que pareciera ser una postal tierna, terminó en el centro de los comentarios burlescos de seguidores y no seguidores, algunos la tildaron de "ridícula", otros de querer llamar la atención.

La foto publicada por la China Suárez. Créditos: Captura de Instagram / @sangrejaponesa

La publicación fue compartida por la cuenta oficial del Ejército de LAM (América TV). Inmediatamente los comentarios no se hicieron esperar y enseguida cosechó casi 3,400 me gustas. Algunos de los mensajes fueron: "Ella es tan chiquita que necesitan que le hagan upa", "Tiene un fotógrafo las 24 horas a disposición", "Con Wanda jamás tendría una foto así", "Tiene una cara de no aguantarla más. Jamás vi algo tan fingido".