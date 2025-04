Lizy Tagliani denunció a Viviana Canosa ante la Justicia y realizó un importante pedido

Tras las fuertes acusaciones que Viviana Canosa realizó en contra de Lizy Tagliani, en las que la comediante quedó involucrada en reiterados robos que habrían ocurrido más de diez años atrás, se conoció que la conductora de Telefe le solicitó a la Justicia un bozal legal para la periodista y su colega Lucas Bertero.

La picante conductora de El Trece se acercó a los tribunales de Comodoro Py este martes, allí denunció a Lizy Tagliani sosteniendo que se encontraba involucrada en una red de trata de personas. Horas más tarde, la humorista, acompañada del abogado Lino Andrés Gauto, pidió una cautelar a la Justicia.

Bajo el título de querellantes por calumnias e injurias, la solicitud señaló: “Viviana Canosa y el señor Lucas Bertero hablan sobre Lizy Tagliani con el claro propósito de desacreditarla, deshonrarla y atacar claramente su honor”, decía el escrito presentado, antes de citar a la periodista en el marco de su testimonio en el programa Puro Show (El Trece).

Según el mismo relato de Canosa, citado en el escrito, sostiene: “Le dije ‘Andate de mi casa’ y ‘Nunca voy a entender por qué me estás robando’. La enganché in situ”. Sin embargo, las acotaciones del panelista no quedaron afuera: “Bertero acotó que la situación ‘es muy grave’.

Habló el abogado de Lizy Tagliani sobre lo que solicitó ante la Justicia tras la denuncia de Viviana Canosa

Además se agregaron más dichos de Viviana en donde acusó a Tagliani de robarle, en el pasado, a sus clientas de la peluquería. También destacan que la periodista había mencionado a los menores que podrían estar involucrados en la red de trata y la acusan de enfática y amenazante.

A continuación, la solicitud realizada por Tagliani continuó: “No se trata de una vaga atribución, sino que los querellados hicieron referencia a acciones concretas como ‘chorra, mechera, mentirosa y mala persona’”.

Lizy Tagliani explicaba en el texto cómo esta situación la perjudicaba. “En calidad de persona pública, estoy criando un niño de tres años de edad, por lo que los agravios pronunciados por los querellados repercuten negativamente”, apuntó la estilista.

Frente a esta situación, la defensa de Lizy presentó una querella contra ellos por hostigamiento contra su persona y requiere un bozal legal para que no realicen manifestaciones contra su persona y se le conmine el cese de hostigamiento por cualquier medio. Esto implica una cautelar tutela y monitoria de expresión.