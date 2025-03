Así encontraron muerta a la exmujer de David Hasselhoff, Pamela Bach: "Tenía una..."

Pamela Bach Hasselhoff, exesposa del reconocido actor David Hasselhoff, fue encontrada muerta en su casa, en un hecho que conmociona a la comunidad de Hollywood y a sus seguidores. Según informaron fuentes policiales, la mujer falleció por suicidio. Familiares y amigos, preocupados por no tener noticias de ella, decidieron visitarla en su domicilio, encontrándolo cerrado y, tras ingresar, la descubrieron inconsciente.

Los servicios de emergencia fueron alertados y acudieron a la vivienda poco después de las 22 horas del miércoles, donde la hallaron fallecida.

Pamela Bach fue hallada muerta en su vivienda. Fuente: Instagram @pamelabachhasselhoff

Pamela Bach, la exesposa de David Hasselhoff, fue hallada muerta en su hogar

Pamela Bach fue encontrada muerta en su hogar el último miércoles. Los servicios de emergencia aseguraron que la exmujer de David Hasselhoff tenía una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Las autoridades confirmaron que no se halló ninguna nota que explicara los motivos de su decisión. La actriz tenía 62 años.

Pamela dejó su huella en la industria del entretenimiento desde su aparición en la pantalla grande en la película "Rumble Fish" de Francis Ford Coppola, en 1983. Más tarde, su carrera se expandió hacia la televisión, donde participó en reconocidas series como "Baywatch", donde interpretó a Kaye Morgan durante diez años. Otros roles destacados incluyen apariciones en "Sirens", "The Young and the Restless", "The Fall Guy", "T.J. Hooker" y "Knight Rider", donde coincidió con David Hasselhoff, quien más tarde sería su esposo y padre de sus dos hijas.

David Hasselhoff llevando al altar a una de sus hijas. Fuente: Instagram @davidhasselhoff

El doloroso mensaje de David Hasselhoff por la muerte de Pamela Bach

David Hasselhoff, con quien Pamela compartió más de una década de matrimonio, expresó a través de TMZ su profundo dolor por el fallecimiento de la madre de sus dos hijas. "Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela", afirmó David, solicitando además respeto y privacidad en estos momentos difíciles.

Por su parte, Sharon Kelly, representante de Pamela, compartió con TMZ su shock por la noticia: "Pamela era una fuerza de la naturaleza... y será profundamente extrañada. Mi corazón está con sus hermosas hijas y nieta, de quienes Pamela siempre hablaba con mucho orgullo y amor".