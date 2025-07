La picante confesión de La Cuerpo

Una polémica influencer trans reveló que dos futbolistas la buscaron: "Les gusta que yo sea la activa"

La influencer confesó haber sido consultada por dos futbolistas, uno de Boca y otro de Rosario Central: "Ayer me llamó un futbolista, de Boca y el otro rosarino. Cuando estuve en Rosario me llamó un futbolista muy importante pero no fui. Yo quedé muda", expresó La Cuerpo.

"Me quieren como activa y yo como activa ya no. No se me para porque tomo hormonas", confesó su intimidad, respecto a los tratamientos que recibe para su transición de género.

Las supersticiones se hicieron oír

Las redes sociales agigantaron la entrevista y no dudaron en hacer conjeturas respecto a los futbolistas, algunos se animaron a dar nombres, aunque no hay información confirmada.

"Zenón o el chileno, no hay dudas", "El de boca es Palacios y el de Rosario, es Copetti", "No están listos para que Blondel salga del clóset y el monedita Beltrán termine saliendo con alguno de river", "Zenón o Zeballos", escribieron los usuarios en X.