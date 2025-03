Graciela Alfano reveló en la mesa de Mirtha Legrand quién le sacó la foto viral en la que sale desnuda

Este domingo en la mesa de Mirtha Legrand, se destacó entre los invitados la presencia de la icónica Graciela Alfano, allí la diva de El Trece le consultó a la exvedette sobre el misterio de la persona que le tomó la fotografía en la que sale desnuda y que se volvió viral en redes sociales.

Ni bien fueron saludados, uno a uno, los distinguidos comensales invitados a participar en La noche de Mirtha (El Trece), la conductora sin ningún filtro, fiel a su estilo tajante, le preguntó directamente a Graciela Alfano por los detalles de la famosa foto que la actriz compartió en su propia cuenta de Instagram.

“¿Te hiciste una foto desnuda?”, disparó sin más Mirtha Legrand a Graciela Alfano. Inmediatamente, sin pelos en la lengua, la invitada respondió: “Sí, es que me encanta, estoy muy bien con mi cuerpo”.

Graciela Alfano contó en el programa de Mirtha Legrand quién le tomó la famosa foto que se hizo viral

La diva del canal no dudó en continuar con el interrogatorio y continuó: “¿Podemos saber quién te tomó la foto?”, entonces Graciela Alfano para responder, previamente introdujo que ya se habían inventado cosas sobre su inesperado encuentro con el astro del fútbol Ronaldinho, cuyo momento fue retratado por una foto que se tomaron en el hall del hotel en el que se hospedaba en Uruguay. “Ah, sí, es la pregunta. Me lo han preguntado porque justo me había encontrado con Ronaldinho. viste que la gente inventa. Saqué una foto con Ronaldinho en el ascensor y todos creían que Ronaldinho me había sacado la foto", explicó la actriz.

En referencia a la persona que le tomó la foto estando desnuda, Graciela Alfano explicó: "En realidad fue una de las chicas del hotel en donde yo estaba. Le dije ‘vos te tenés que quedar inmóvil acá. No te podés mover porque mi brazo está tapando justo lo que tiene que tapar. No te muevas’. Sacó una toma buenísima, se viralizó y bueno, me encantó”.