Santi Maratea volvió a respaldar a Javier Milei: "Le ganó a la casta"

En medio de este año electoral, Santi Maratea reapareció en los medios y dio una entrevista con Luis Novaresio donde opinó de política. En ese sentido, no solo reafirmó su apoyo a Javier Milei, sino también habló del kirchnerismo.

En esta charla íntima por A24, el influencer admitió: "Lo sigo bancando al 'Pelu'", en referencia al presidente. Al respecto, indicó que cree que Javier Milei "le ganó a la casta".

Santi Maratea cuestionó al kirchnerismo

Por otro lado, Santi Maratea habló sobre la oposición y sentenció: "No tomaría un café con Cristina Kirchner". En línea con esto, confesó que Alberto Fernández lo llamó "luego de dejar de ser presidente".

Tras esto, hizo una dura crítica ya que no recibió apoyo durante sus campañas de donaciones: "Me hubiera gustado que alguien me hubiera ayudado". "El peronismo es pura poesía. Odio a los que usan eso para robar", agregó.

Cabe mencionar que la entrevista completa con Luis Novaresio saldrá al aire este lunes 31 de marzo a las 23:59 por A24.