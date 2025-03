La exnovia de Luciano Pereyra liquidó al artista que recientemente contrajo matrimonio con una profesora

Luego de conocerse la noticia del reciente casamiento de Luciano Pereyra con su pareja, la profesora Julia Rezzuto, con la que celebraron una sencilla boda este sábado con una ceremonia íntima, el nuevo emprendimiento informativo de Yanina Latorre recordó la mala experiencia de Milca Gili, la exnovia del cantante con el que tuvo una relación de 5 años.

La modelo Milca Gili fue pareja de Luciano Pereyra por 5 años. Su historia de amor inició en el año 2004, cuando se conocieron en el boliche Asia de Cuba, y en 2012 se reencontraron e iniciaron un apasionado romance. Sin embargo, el vínculo no terminó de la mejor manera.

La exnovia de Luciano Pereyra contó el año pasado en Intrusos (América TV), cómo fue su historia con el artista y dió detalles del libro que escribió (Oscura) en el que relata su difícil situación de pareja mientras salía con el cantante.

La exnovio de Luciano Pereyra habló en LAM en 2020 y contó su dura experiencia junto al cantante

"No fue la relación más democrática... El libro igual es una ficción, aunque tiene bastantes cosas mías", explicó acerca del libro que lanzó en 2023. "Yo dejo de ser modelo por un cáncer, me vengo a Argentina, busco otro trabajo y me pongo de novia con esta persona que me significó un poco lo que era mi padre, un trauma", reveló Milca en diálogo con Flor de la V, que en ese año todavía conducía el programa de chimentos.

El posteo sobre las declaraciones de la ex del artista. Foto: Instagram @se.pico.info

Según el emprendimiento informativo de Yanina Latorre, el perfil de Instagram Se Picó!, la modelo retrata a Luciano Pereyra como un hombre egocéntrico, tóxico y violento. Por ahora el cantante no ha hecho referencia a estos polémicos dichos de su ex.